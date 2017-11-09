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Buddy Knox, The Troggs, et Cliff Richard dans La Collection du 9 novembre 2017

REPLAY - Buddy Knox, The Troggs, et Cliff Richard dans La Collection du 9 novembre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 09 11 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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TWENTY FLIGHT ROCK - EDDIE COCHRAN
LET'S TWIST AGAIN - CHUBBY CHECKER
TUTTI FRUTTI - LITTLE RICHARD
PARTY DOLL - BUDDY KNOX
MOVE IT - CLIFF RICHARD
JENNY TAKE A RIDE - MITCH RYDER & DETR. WH.
SHOUT ( PARTS 1 & 2 ) - THE ISLEY BROTHERS
SOUL MAN - SAM & DAVE
SOMEBODY HELP ME - THE SPENCER DAVIS GROUP
BABY LET ME TAKE YOU HOME - THE ANIMALS
MARRY ANNE WITH THE SHAKY HAND - THE WHO
VENUS - SHOCKING BLUE
SURFIN' - THE BEACH BOYS
HANG ON SLOOPY - THE MCCOYS
5-4-3-2-1 - MANFRED MANN
HOUND DOG - ELVIS PRESLEY
PEGGY SUE - BUDDY HOLLY
SOLDIER BOY - THE SHIRELLES
I CAN'T CONTROL MYSELF - THE TROGGS
SURFIN' BIRD - THE TRASHMEN
MY FRIEND JACK - THE SMOKE 

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Buddy Knox, The Troggs, et Cliff Richard dans La Collection du 9 novembre 2017
Buddy Knox, The Troggs, et Cliff Richard dans La Collection du 9 novembre 2017
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2017-11-09 23:59:00
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