Buddy Greco, The Small Faces, The Contours dans La Collection du 22 Février 2018

publié le 22/02/2018 à 23:59

SEE SEE RIDER - THE ANIMALS & ERIC BURDON

JENNY TAKE A RIDE - MITCH RYDER & DETROIT WHEELS

AROUND AND AROUND - THE ROLLING STONES

NO PARTICULAR PLACE TO GO - CHUCK BERRY

DO YOU LOVE ME - THE CONTOURS

SHOUT ( PARTS 1 & 2 ) - THE ISLEY BROTHERS

THEN I KISSED HER - THE BEACH BOYS

SUMMER MEANS FUN - JAN & DEAN

THE RAIN, THE PARK AND OTHER THINGS - THE COWSILLS

NEVER MY LOVE - THE ASSOCIATION

TWISTIN' THE BLUES - BUDDY GRECO

WHEN - THE KALIN TWINS

HEARTBREAK HOTEL - ELVIS PRESLEY

BLUE SUEDE SHOES - CARL PERKINS

HUSH - BILLY JOE ROYAL

LAZY SUNDAY - THE SMALL FACES

I NEED YOU - THE KINKS

DO WAH DIDDY DIDDY - MANFRED MANN

I'M A BELIEVER - THE MONKEES

GREEN ONIONS - BOOKER T. THE MG'S