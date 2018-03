Buddy Greco, The Dells, et Sam Cooke dans La Collection du 28 septembre

publié le 28/09/2017 à 23:59

DO WAH DIDDY DIDDY - MANFRED MANN

SHA LA LA - THE SHIRELLES

I ONLY WANT TO BE WITH YOU - DUSTY SPRINGFIELD

HUSH - BILLY JOE ROYAL

KIND OF A DRAG - THE BUCKINGHAMS

EVERYBODY LOVES TO CHA CHA CHA - SAM COOKE

OH, WHAT A NIGHT - THE DELLS

CHAPEL OF LOVE - THE DIXIE CUPS

PEPPERMINT TWIST - JOE DEE & THE STARLITERS

DANCIN' PARTY - CHUBBY CHECKER

HIT THE ROAD JACK - RAY CHARLES

I ONLY HAVE EYES FOR YOU - THE FLAMINGOS

BIG GIRLS DON'T CRY - THE FOUR SEASONS

TWISTIN' THE BLUES - BUDDY GRECO

BABY I LOVE YOU - ARETHA FRANKLIN

TWIST AND SHOUT - THE ISLEY BROTHERS

MUSTANG SALLY - WILSON PICKETT

SHAKE RATTLE AND ROLL - ELVIS PRESLEY

DANCE DANCE DANCE - THE BEACH BOYS

LAST TRAIN TO CLARKSVILLE - THE MONKEES

CREEQUE ALLEY - THE MAMAS & THE PAPAS