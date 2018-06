Bruce Springsteen donne un concert dans un bowling de Asbury Park

publié le 19/06/2018 à 11:04

Direction le New Jersey aux États-Unis. C'est plus précisément dans la ville d'Asbury Park que Bruce Springsteen a donné lundi 18 juin au soir un concert pour ses fans dans un bowling. Un retour aux sources pour "Le Boss" qui a grandi et continue de vivre non loin de cette ville.



Quand on arrive dans cette petite station balnéaire populaire, qui rappelle celles de la mer du Nord, il y a un grand bâtiment en briques des années 1920 au bord de la plage avec une inscription lumineuse : Greetings from Asbury Park ("salutations de Asbury Park"), qui n'est autre que le nom du premier album de Springsteen sorti il y a 45 ans.

Avant de faire vibrer les stades, The Boss" a appris la scène dans les petites salles dans les années 60-70. C'est cet esprit qu'il a retrouvé lundi soir, au Asbury Lanes, un petit bowling-bar où il est venu chanter. Des habitants comme Coleen et sa fille Cathy ont gagné leur place grâce à une loterie. "Ça me rappelle le lycée quand il a commencé sa carrière. Il chantait beaucoup de chansons sur Asbury Park", explique la mère de famille. "J'ai grandi ici, ça me parle tellement. C'est ça qui a crée un lien avec nous tous, c'est le gars en bas de la rue. C'est juste Bruce, c'est l'un d'entre nous", confie-t-elle.

Un retour aux sources synonyme de succès pour le rockeur qui triomphe actuellement avec son spectacle à Broadway. Depuis le mois d'octobre dernier, l'artiste se produit cinq soirs par semaine dans un petit théâtre de New York, seul avec un piano, une guitare et un harmonica.