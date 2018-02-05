Billy Joel, Carly Simon, et The Spinners dans La Collection du 5 Février 2018
REPLAY - Billy Joel, Carly Simon, et The Spinners dans La Collection du 5 Février 2018
UPTOWN GIRL - BILLY JOEL
HAVEN'T MET YOU YET - MICHAEL BUBLE
YOU BELONG TO ME - THE DOOBIE BROTHERS
I'M A LOVER - MELISSA ETHERIDGE
LUCK TO BE A LADY - SEAL
I'LL BE AROUND - THE SPINNERS
DEVOTED TO YOU - CARLY SIMON
ON AND ON - STEPHEN BISHOP
YOU CAN FEEL IT - YOUNG GUN SILVER FOX
KISS ON MY LIST - DARYL HALL & JOHN OATES
THE 59TH STREET BRIDGE ( FEELIN' GROOVY) - SIMON & GARFUNKEL
STILL THE SAME - BOB SEGER
PAPA WAS A ROLLING STONE - THE TEMPTATIONS
I FEEL IT COMING - THE WEEKEND
LOVE NEVER FELT SO GOOD - MICHAEL JACKSON & JUSTIN TIMBERLAKE