Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017
REPLAY - Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017
I'M BEGINNING TO SEE THE LIGHT - SEAL w/ PUPPINI SISTERS
JINGLE BELLS - MICHAEL BUBLE w/ PUPPINI SISTERS
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - LOUIS ARMSTRONG & ELLA FITZGERALD
WINTER - TORI AMOS
LET IT BE - THE BEATLES
BERLIN - BARCLAY JAMES HARVEST
NINE MILLION BICYCLES ( LIVE IN BERLIN ) - KATIE MELUA w/ GORI WOMEN'S CHOIR
MY WORLD NEEDS YOU - KIRK FRANKLIN
LAY DOWN ( CANDLES IN THE RAIN ) - MELANIE w/ EDWIN HAWKINS SINGERS
THE ROSE - BETTE MIDLER
LET HER DOWN EASY - GEORGE MICHAEL
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI
AIN'T NO SUNSHINE - BILL WITHERS