Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017

publié le 29/11/2017 à 23:59

I'M BEGINNING TO SEE THE LIGHT - SEAL w/ PUPPINI SISTERS

JINGLE BELLS - MICHAEL BUBLE w/ PUPPINI SISTERS

DREAM A LITTLE DREAM OF ME - LOUIS ARMSTRONG & ELLA FITZGERALD

WINTER - TORI AMOS

LET IT BE - THE BEATLES

BERLIN - BARCLAY JAMES HARVEST

NINE MILLION BICYCLES ( LIVE IN BERLIN ) - KATIE MELUA w/ GORI WOMEN'S CHOIR

MY WORLD NEEDS YOU - KIRK FRANKLIN

LAY DOWN ( CANDLES IN THE RAIN ) - MELANIE w/ EDWIN HAWKINS SINGERS

THE ROSE - BETTE MIDLER

LET HER DOWN EASY - GEORGE MICHAEL

SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN

MADE FOR ME - PETER CINCOTTI

AIN'T NO SUNSHINE - BILL WITHERS