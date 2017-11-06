Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017
REPLAY - Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017
EVERYTIME YOU GO AWAY - DARYL HALL & JOHN OATES
MIGHT AS WELL SMILE - BETH HART
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WOLRD - TEARS FOR FEARS
GIVE A LITTLE BIT - SUPERTRAMP
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
I FEEL IT COMING - THE WEEKEND & DAFT PUNK
THE GIRL IS MINE - MICHAEL JACKSON
COUNT ON ME - THE JEFFERSON STARSHIP
GO YOUR OWN WAY - FLEETWOOD MAC
LOVE HURTS - ROY ORBISON & THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
NATURE BOY - GREGORY PORTER
INNUENDO - QUEEN
CONQUISTADOR ( LIVE AT EMONTON ) - PROCOL HARUM
WONDERFUL LIFE - KATIE MELUA