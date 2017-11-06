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Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017

REPLAY - Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

EVERYTIME YOU GO AWAY - DARYL HALL & JOHN OATES
MIGHT AS WELL SMILE - BETH HART
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WOLRD - TEARS FOR FEARS
GIVE A LITTLE BIT - SUPERTRAMP
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
I FEEL IT COMING - THE WEEKEND & DAFT PUNK
THE GIRL IS MINE - MICHAEL JACKSON
COUNT ON ME - THE JEFFERSON STARSHIP
GO YOUR OWN WAY - FLEETWOOD MAC
LOVE HURTS - ROY ORBISON & THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
NATURE BOY - GREGORY PORTER
INNUENDO - QUEEN
CONQUISTADOR ( LIVE AT EMONTON ) - PROCOL HARUM
WONDERFUL LIFE - KATIE MELUA 

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Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017
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REPLAY - Beth Hart, Queen, et Supertramp dans La Collection du 6 novembre 2017
http://www.rtl.fr/culture/musique/beth-hart-queen-et-supertramp-dans-la-collection-du-6-novembre-2017-7790823964
2017-11-06 23:59:00
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