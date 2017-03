Ben Sidran, Peggy Lee dans l'Heure du Jazz

publié le 19/03/2017 à 19:15

Raoul Midon est un chanteur multi-instrumentiste qui a chaque nouvel album réussit à hausser la qualité de la musique qu'il propose, c'est encore le cas avec "Bad ass and Blind" et on en découvre un morceau dans l'émission. Nouveauté aussi de Ben Sidran, le musicien philosophe dont le nouvel opus "Picture Him Happy" a une pochette représentant le mythe de Sisyphe, car Sidran est un grand admirateur d'Albert Camus. Et puis un groupe de jeunes d'environ 70 ans de moyenne d'âge, the Cookers, avec "The call of the wild and peaceful heart" un disque avec beaucoup de rythme et de groove. Vous retrouverez quelques autres nouveautés dans cette émission et écoutez bien car il y a un double CD à gagner ce soir.

Pour gagnez le double CD de Chris Thile et Brad Mehldau, écoutez bien la question

et envoyez votre réponse à heuredujazz@rtl.fr

Dix gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses

Chris Thile Brad Mehldau

> The Cookers - Sir Galahad (Live in Studio)

La programmation de l'Heure du jazz

Raul Midon. « Wings Of Mind »

Max Roach. « Lover »

Ben Sidran. « Picture Him Happy »

Mose Allison. « Lost Mind »

The Cookers. « Beyond Forever »

Eliane Elias. « Sambou Sambou »

Chris Thile/Brad Melhdau. « Don’t Think Twice »

Richard Galliano. « Billie »

Peggy Lee. « Black Coffee »

Patax. « Billie Jean »



