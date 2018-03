Barbra Streisand, Youssou N'Dour et Raphaël font l'actualité musicale

publié le 30/06/2016 à 10:29

Deux ans après Partners, dans lequel Barbra Streisand reprenait des tubes en duo avec leur interprète original, la diva peaufine un nouvel album. Intitulé Encore. Il regroupera 10 classiques de Broadway chantés avec des stars du cinéma. Sortie prévue le 26 août. Le premier extrait est une reprise de At The Ballet entendue dans la comédie musicale A Chorus Line. Barbra Streisand a convié Anne Hathaway et Daisy Ridley, la vedette du dernier Star Wars, pour chanter avec elle. C'est un retour aux sources pour la star qui avait brillé dans Funny Girl dans les années 60.



Le chanteur sénégalais publiera le 4 novembre Africa Rekk ! Youssou N'Dour revient à la musique après avoir été ministre de la culture dans son pays. Le premier extrait s'intitule Be Careful. Une chanson en forme d'avertissement aux jeunes filles naïves et fleurs bleues. Il chantera à la Philharmonie à Paris le 15 novembre puis au Bataclan les 18 et 19 novembre.

Raphael sortira un nouvel album en 2017

Des nouvelles de Raphael à présent. Son dernier album, Somnambules, enregistré avec une chorale d'enfants, est sorti il y a un an. Un disque qui n'a pas fait d'étincelles dans les classements. Le chanteur veut donc rebondir vite. Raphael vient de signer un contrat avec une nouvelle maison de disques et travaille déjà sur son huitième opus. "Je suis en train d'écrire un album, il va sortir en 2017, révèle-t-il à RTL. Je vais l'écrire cet été et cet automne, et l'enregistrer pendant l'hiver. Je sors aussi un livre en février."



Le chanteur annonce qu'il y aura beaucoup de piano : "J'ai envie de faire un disque de chansons, simple. J'ai pas envie d'avoir une approche sonique particulière. J'ai envie qu'on entende vachement la voix, que ce soit très chanté, qu'il y ait de belles mélodies." Raphael y évoquera "l'état du monde", sans pour autant qu'il s'agisse d'un disque politique : "Je suis le mec qui s'intéresse le moins à ça en musique, mais j'espère qu'il y aura de l'humour. J'aime bien la petite histoire dans la grande. Comment notre intimité a sa place dans le monde." Dici là, Raphaël publiera au mois de février un recueil de nouvelles chez Gallimard.

Isabelle Boulay prépare un nouveau disque avec Biolay

Cinq ans après l'élégant Les Grands Espaces et deux ans après son hommage à Serge Reggiani, la Québécoise est en studio. La chanteuse prépare une nouvelle collection de chansons. C'est à nouveau Benjamin Biolay qui arrangera et réalisera ce disque.



"Le nouvel album sera des chansons originales en majorité, mais je garde toujours la place pour des interprétations, parce que c'est mon métier. Je voulais un album assez charnel, qui appelle au corps et à l'esprit et au cœur. Mais d'abord, que ça passe par la musique. Je voulais que l'on aie envie de s'approcher des chansons, et de les étreindre. C'est un album qui se fait vraiment dans le plaisir, l'harmonie, et c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'au bout. Je vise la fin de l'année ou le début de l'année prochaine."

Coup de cœur pour A-WA

> A-WA - Habib Galbi (P.A.F.F. Remix) - Official Video Date : 30/06/2016

Trois sœurs : Tair, Liron et Tagel. Elles ont 26, 30 et 32 ans. C'est un trio qui chante en arabe yéménite alors qu'elles sont originaires d'un petit village des montagnes désertiques d'Israël. Leur premier album s'intitule Habib Galbi et vient de sortir. C'est un coup de cœur. "On s'habillait avec des vêtements de notre grand-mère et on chantait dans plein de langues différentes, racontent les sœurs à RTL. On a commencé à prendre des cours de chant très jeunes, on donnait des spectacles à l'école."



"On a commencé à chanter en yéménite et ensuite naturellement on a mélangé cette musique avec du hip-hop. On adorait les chanteurs Motown et le jazz. On y a mis nos harmonies vocales, cela a donné un magnifique mélange. C'est notre son unique."



Leurs concerts sont complètement barrés. Elles seront d'ailleurs en concert le 15 juillet à Chalons-en-Champagne, aux Vieilles Charrues à Carhaix le 17 juillet, à Paris au Festival gratuit Fnac Live le 21, et à l'Elysée Montmartre le 6 décembre.