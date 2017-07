et AFP

publié le 26/07/2017 à 05:25

Barbara Sinatra, dernière femme de Frank Sinatra, est décédée mardi 25 juillet à l'âge de 90 ans à Rancho Mirage, en Californie. Elle avait épousé le chanteur américain en juillet 1976 dans cette même ville. Née Barbara Blakeley, elle avait été mariée trois fois. Son deuxième époux était l'acteur Zeppo Marx, membre de la fratrie des Marx Brothers, vedettes du cinéma des années 30.



Ancienne mannequin, elle avait 49 ans quand elle a épousé Frank Sinatra, qui en avait 60. Le couple est resté marié durant 22 ans, jusqu'au décès du chanteur de New York, New York d'un arrêt cardiaque en 1998. Cette union aura constitué le plus long des quatre mariages du crooner. En 1985, avec le soutien de son mari, elle avait levé des fonds pour créer un centre de soins pour les enfants victimes d'abus, le Barbara Sinatra Children's Center, inauguré à Rancho Mirage en 1986. C'est le directeur de ce centre qui a annoncé son décès.