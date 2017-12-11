Band Aid, Donna Summer, et Dean Martin dans La Collection du 11 décembre 2017
REPLAY - Band Aid, Donna Summer, et Dean Martin La Collection du 11 décembre 2017
NINE MILLION BICYCLES - KATIE MELUA
LET IT SNOW - DEAN MARTIN
RUDOLPH THE RED NOISED REINDEER - JACKSON 5
ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE - BRENDA LEE
LIGHT OF THE STABLE - EMMYLOU HARRIS
CHRISTMAS MEDLEY - TONY BENNETT
IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR - KYLIE MINOGUE
BLUE CHRISTMAS - ELVIS PRESLEY
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
IT WAS A VERY GOOD YEAR - SEAL
GLENN SONG - BOB SEGER
HOTEL CALIFORNIA ( LIVE L.A. FORUM ) - EAGLES
DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS ? - BAND AID
HAPPY CHRISTMAS ( WAR IS OVER ) - JOHN LENNON & PLASTIC ONO BAND