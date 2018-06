Bad Company, Nathalie Cole et Stevie Wonder dans La Collection du 21 Mars 2018

publié le 21/03/2018 à 23:59



FEEL LIKE MAKIN' LOVE - BAD COMPANY

THIS WILL BE (AN EVERLASTING LOVE) - NATALIE COLE

RESPECT - ARETHA FRANKLIN

MOONLIGHT SHADOW - MIKE OLDFIELD w/MAGGIE REILLY

FIRE - THE POINTER SISTERS

THEN CAME YOU - THE SPINNERS w/DIONNE WARWICK

MOON BLUE - STEVIE WONDER

OUR DAY WILL COME - AMY WINEHOUSE

THE CONTINUING STORY OF BUNGALOW BILL - THE BEATLES

WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS - THE BEATLES

HOW LONG - JEFF GOLUB & BRIAN AUGER

WHEELS OF FORTUNE - THE DOOBIE BROTHERS

SWEET HOME CHICAGO (Live) - THE BLUES BROTHERS