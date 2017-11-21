Avishai Cohen, Electric Light Orchestra, et The Spinners dans La Collection du 21 novembre 2017
REPLAY - Avishai Cohen, Electric Light Orchestra, et The Spinners dans La Collection du 21 novembre 2017
THE LETTER - LEMAR
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
PHILADELPHIA - NEIL YOUNG
NINE MILLION BICYCLES ( LIVE ) - KATIE MELUA w/ GORI WOMEN'S CHOIR
HEY THAT'S NO WAY TO SAY GOODBYE - FEIST
THEY CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME - SEAL
I' LL BE AROUND - THE SPINNERS
RESPECT - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
SECURITY - ETTA JAMES
HOLD ON I'M COMING - MELISSA ETHERIDGE
HOTEL CALIFORNIA ( LIVE FORUM L.A.) - EAGLES
CAN'T GET IT OUT OF MY HEAD - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
BARCELONA - FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE
A VISION - RICK WAKEMAN & LONDON SYMPHONY
THE END OF THE RETURN - RICK WAKEMAN & ENGLISH CHAMBER CHOIR