Ascenseur pour l'échaffaud nouvelle version

publié le 01/07/2018 à 23:59

Quelle histoire ! En décembre 1957, Miles Davis séjourne à Paris, rencontre le metteur en scène Louis Malle, qui vient de finir le tournage du film « Ascenseur pour l’Echafaud », avec Jeanne Moreau et Maurice Ronet. Il est proposé à Miles de composer la musique du film. Miles est tenté, accepte d’assister à une projection du film, et convoque quelques jours plus tard le groupe qui l’accompagne à Paris, lors d’un engagement au Club St Germain. Les musiciens arrivent au studio vers 22 heures. Ils en sortiront à l’aube, lorsque toute la musique du film aura été enregistrée. C’est le miracle du jazz. Tout s’est joué en quelques heures, sur quelques accords, mais cette musique est aujourd’hui devenue plus célèbre encore que le film ! La réalisation de cette bande originale est aussi pour Miles une sorte de laboratoire avant le disque « Kind Of Blue », le chef d’œuvre qu’il enregistrera quelques mois plus tard. On ne se lasse jamais de cette musique, dont le pouvoir « anxiogène » est intact. Ce soir, on revit ensemble cette historique nuit de jazz, à l’occasion de la sortie d’une nouvelle version en coffret CD de la musique d «Ascenseur pour l’Echafaud »… Et il y a des disques à gagner !!

ASCENSEUR POUR L ECHAFFAUD MILES DAVIS Crédit : FONTANA

La programmation musicale

Youn Sun Nah. « Jockey Full Of Bourbon »

Tower Of Power: « After Hours »

Ray Charles. « I Got A Woman »

Miles Davis. Ascenseur pour l’Echafaud. « Nuit sur les C.E. »

Miles Davis. Ascenseur pour l’Echafaud. « Voiture »

Miles Davis. Ascenseur pour l’Echafaud. « Petit Bac »

Barney Wilen. « You’d Be So Nice To Come Home »

Stacey Kent. « What Are You Doing For The Rest Of Your Life »

Ivan Lins. « Todo Mundo »

Art Tatum/Ben Webster. « Where Or When »