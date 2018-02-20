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Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018

REPLAY - Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018

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Télécharger La Collection du 20 02 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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YESTERDAY ONCE MORE - THE CARPENTERS
DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME - GEORGE MICHAEL w/ ELTON JOHN
BAKER STREET - GERRY RAFFERTY
THE BALLAD OF LUCY JORDAN - DR.HOOK & THE MEDICINE SHOW
CRAZY LOVE - MARIANNE FAITHFULL
AVALON - ROXY MUSIC w/ BRYAN FERRY
BABY I'M A FOOL ( LIVE IN LONDON ) - MELODY GARDOT
THE POWER OF THE HEART - PETER GABRIEL
KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG - ROBERTA FLACK
GEORGIA ON MY MIND - ANNIE LENNOX
I'LL STAND BY YOU - THE PRETENDERS
GOLDEN SLUMBERS / CARRY THAT WEIGHT / THE END - THE BEATLES

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Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018
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REPLAY - Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018
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2018-02-20 23:59:00
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