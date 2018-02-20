Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018
REPLAY - Annie Lennox, Gerry Rafferty, The Pretenders dans La Collection du 20 Février 2018
YESTERDAY ONCE MORE - THE CARPENTERS
DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME - GEORGE MICHAEL w/ ELTON JOHN
BAKER STREET - GERRY RAFFERTY
THE BALLAD OF LUCY JORDAN - DR.HOOK & THE MEDICINE SHOW
CRAZY LOVE - MARIANNE FAITHFULL
AVALON - ROXY MUSIC w/ BRYAN FERRY
BABY I'M A FOOL ( LIVE IN LONDON ) - MELODY GARDOT
THE POWER OF THE HEART - PETER GABRIEL
KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG - ROBERTA FLACK
GEORGIA ON MY MIND - ANNIE LENNOX
I'LL STAND BY YOU - THE PRETENDERS
GOLDEN SLUMBERS / CARRY THAT WEIGHT / THE END - THE BEATLES