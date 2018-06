publié le 18/06/2018 à 12:22

Joyeux anniversaire Annie Cordy ! La comédienne et chanteuse belge a fêté samedi 16 juin dernier ses 90 ans dans sa maison de Vallauris, près de Cannes. Une vie au calme entrecoupée de quelques tournages. Elle a notamment joué dans un court-métrage et dans L'illéttré, un téléfilm pour France 3 réalisé par Jean-Pierre Améris prévu à l'automne 2018.



Mais l'actrice "ne réalise pas du tout" qu'elle vient de fêter son nonantième anniversaire. "Je suis passée dans les années comme ça et je passe", note avec amusement l'artiste. "Je travaille, je suis contente, je suis heureuse d'être là. Je suis bien avec ma filleule et mes deux chiens. (...) Je suis une positive, d'ailleurs j'ai horreur des gens négatifs".

Annie Cordy est en pleine forme. L'occasion de l'interroger sur son tempérament et sa légendaire énergie. "J'ai toujours beaucoup travaillé et puis j'ai une base de danseuse. (...) Quand je dois danser, je danse. Je ne suis pas paralytique, je marche", ironise-t-elle.

La célèbre interprète de Tata Yoyo ne semble pas avoir envie de lever le pied. Elle fourmille de projets : elle est en négociations pour plusieurs longs-métrages et sera même l'invitée d'honneur de l'Ommegang, grande fête populaire et historique qui aura lieu du 4 au 7 juillet sur la Grand-Place de Bruxelles.

