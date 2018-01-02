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Aerosmith, Eric Clapton, et Macy Gray dans La Collection du 2 janvier 2018

REPLAY - Aerosmith, Eric Clapton, et Macy Gray dans La Collection du 2 janvier 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 02 01 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang

UNDER THE BRIDGE - RED HOT CHILI PEPPERS
BEN - MICHAEL JACKSON
SHE'S ALWAYS A WOMAN - BILLY JOE
HERE COMES THE RAIN AGAIN - MACY GRAY
I DON'T WANT TO MISS A THING - AEROSMITH
THINK - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
SWEET HOME CHICAGO - THE BLUES BROTHERS
ALL OF ME - ERIC CLAPTON & PAUL McCARTNEY

ARTHUR'S THEME  ( THE BEST YOU CAN DO ) - CHRISTOPHER CROSS
THE BOXER - SIMON & GARFUNKEL
SANDMAN - AMERICA
LOVE AND AFFECTION - JOAN ARMATRADING
LET'S DANCE - DAVID BOWIE
MRS. VANDERBILT - PAUL McCARTNEY & WINGS
WOMAN - JOHN LENNON

RIDER IN THE RAIN - RANDY NEWMAN w/ HENLEY - FREY - SOUTHER
BEAUTY AND THE BEAST - STEVIE NICKS
LET HER DOWN EASY - GEORGE MICHAEL
NINE MILLION BICYCLES ( LIVE IN BERLIN ) - KATIE MELUA
TAKE ME TO THE ALLEY - GREGORY PORTER 


     


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Aerosmith, Eric Clapton, et Macy Gray dans La Collection du 2 janvier 2018
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REPLAY - Aerosmith, Eric Clapton, et Macy Gray dans La Collection du 2 janvier 2018
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2018-01-02 23:59:00
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