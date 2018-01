Aerosmith, Eric Clapton, et Macy Gray dans La Collection du 2 janvier 2018

publié le 02/01/2018 à 23:59

UNDER THE BRIDGE - RED HOT CHILI PEPPERS

BEN - MICHAEL JACKSON

SHE'S ALWAYS A WOMAN - BILLY JOE

HERE COMES THE RAIN AGAIN - MACY GRAY

I DON'T WANT TO MISS A THING - AEROSMITH

THINK - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

SWEET HOME CHICAGO - THE BLUES BROTHERS

ALL OF ME - ERIC CLAPTON & PAUL McCARTNEY



ARTHUR'S THEME ( THE BEST YOU CAN DO ) - CHRISTOPHER CROSS

THE BOXER - SIMON & GARFUNKEL

SANDMAN - AMERICA

LOVE AND AFFECTION - JOAN ARMATRADING

LET'S DANCE - DAVID BOWIE

MRS. VANDERBILT - PAUL McCARTNEY & WINGS

WOMAN - JOHN LENNON

RIDER IN THE RAIN - RANDY NEWMAN w/ HENLEY - FREY - SOUTHER

BEAUTY AND THE BEAST - STEVIE NICKS

LET HER DOWN EASY - GEORGE MICHAEL

NINE MILLION BICYCLES ( LIVE IN BERLIN ) - KATIE MELUA

TAKE ME TO THE ALLEY - GREGORY PORTER