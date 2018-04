ABBA, le légendaire groupe suédois va sortir deux nouveaux morceaux

publié le 27/04/2018 à 16:53

C'est un retour qui va faire chanter des fans du monde entier. Le groupe ABBA séparé depuis 1982, a annoncé deux nouvelles chansons pour la fin 2018. Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny ont expliqué la nouvelle dans un communiqué le 27 avril.



L'enregistrement de ces 2 titres a eu lieu l'été dernier, 35 ans pile après la fin de l'aventure Abba. On rappelle que c'est 400 millions d'albums vendus en un peu moins de 10 ans. "Nous avons tous les quatre pensé qu'après 35 ans, ça serait marrant d'unir nos forces, et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait", écrivent Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny dans le communiqué. "C'était comme si le temps était resté arrêté et que nous nous étions juste séparés le temps de courtes vacances". Une des chansons s'intitulera I still have faith in you (Je crois toujours en toi).

Un show avec des hologrammes prévu en décembre prochain

Il faudra être patient, puisqu'on découvrira cette nouvelle chanson qu'en décembre prochain, au cours d'un show télévisé produit par la BBC et la chaîne américaine NBC. À priori, on ne verra pas le groupe ABBA en train de l'interpréter, puisque les 4 membres du groupe apparaîtront dans ce show uniquement sous la forme d'hologrammes.

Le manager du groupe a d'ailleurs calmé les esprits en ajoutant : "Inutile d'espérer les revoir sur scène : il en est hors de question". Les 4 chanteurs ont simplement ajouté : "Nous avons beau avoir vieilli, (ils ont entre 68 et 73 ans) la chanson est nouvelle. Et ça fait du bien".