100% Live : Les Grands Concerts de l'année

publié le 24/12/2017 à 16:00



L'année a été riche en concerts importants avec des artistes confirmés comme les Rolling Stones, les Insus, les Vieilles Canailles, Renaud, les Enfoirés (tous des concerts RTL), mais aussi Sting, Depeche Mode ou U2.

Quelques petits nouveaux, qui, si ils ont la longévité de leurs aînés, tourneront encore sur les scènes de France dans les années 2060, sont venus enchanter les salles de concert, comme Gauvin Sers ou Jain





Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



Les Concerts de l'année

Les INSUS ? - Argent trop cher (dernier appel au stade de France 15 & 16/09/2017)

STING - Roxanne / Ain't no sunshine (Live at the Olympia Paris)

Les ENFOIRES 2017 - Encore un soir

U 2 - I still haven't found what I'm looking for (Live from Paris)

Les VIELLES CANAILLES - Vieille canaille

COLDPLAY - Clocks

RENAUD - Toujours debout (Phénix Tour)

Gauvain SERS - Pourvu (Live grand studio 08/07/2017)

DEPECHE MODE - Everything counts

JAIN - Makeba (Live grand studio 01/07/2017)

The ROLLING STONES - Wild horses (Live at the Fonda Theatre)

> Sting - Message in a Bottle (Live)- Le Grand Studio RTL Crédit Média : RTLnet | Date : 18/11/2016

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.

L'équipe de l'émission vous recommande Les prochains concerts sur le site info concert