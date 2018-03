Zombis et Mirabeau dans La Curiosité

publié le 09/03/2018 à 12:40

Première partie : Les zombis

Visages et corps décharnés titubant à travers les villes : dans l’imaginaire occidental, les zombis suscitent l’effroi et servent d’exutoire aux angoisses et fantasmes les plus crus ou farfelus. Ces morts-vivants, qui ont pour patrie d’origine Haïti, nous fascinent, nous inquiètent, tout en excitant notre curiosité. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Existent-ils seulement ?

Avec son double regard de médecin légiste et d’anthropologue, Philippe Charlier a enquêté en Haïti, interrogeant des prêtres vaudou, assistant à des funérailles et en examinant des patients considérés comme zombis...



à lire : Zombis : Enquête sur les morts vivants paru aux éditions Tallandier et Texto



Zombis Enquête sur les morts vivants

Deuxième partie : Le double-jeu de Mirabeau

Mirabeau...qui était ce révolutionnaire, orateur exceptionnel dont le visage était défiguré par la petite vérole ? Il fut Panthéonisé puis dépanthéonisé quelques mois plus tard, après la découverte de sa correspondance avec le roi qui révèlera son double jeu...

Nous vous racontons l’histoire de Mirabeau avec l'historienne Amélie de Bourbon Parme.

à lire : L'article Mirabeau, l'homme aux deux visages dans le Parisien Week-end, en partenariat avec RTL.



Parisien Week-End