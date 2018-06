publié le 19/06/2018 à 15:17

Avant un ultime adieu prévu mercredi 20 juin en la cathédrale de Tarbes, ville de naissance d'Yvette Horner, décédée le 11 juin à l'âge de 95 ans, quelque 200 personnes ont assisté à la messe parisienne, dont l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, Jean Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France dont elle fut une figure.



Dans un message lu pendant l'office, l'accordéoniste Richard Galliano, en tournée à l'étranger, a dit "au revoir" à "sa reine de musette et de musique". "Yvette Horner a si bien servi l'amour par la musique. Elle a donné de nouvelles lettres de noblesse à l'accordéon par son talent", a souligné dans son homélie le père Luc Reydel, aumônier des artistes du spectacle, saluant la "reine des bals populaires".

Jean Paul Gaultier, qui avait conçu ses derniers costumes de scène et dont elle a été une égérie, a salué "une personne magnifique, une vraie excentrique avec un talent de folie et un incroyable sens de l'humour". "Avec son accordéon, Yvette a accompagné mon enfance. Yvette, c'était de l'amour, tout simplement", a ajouté le styliste.

Dans un vibrant hommage, Jean-Pierre Brun, manager et éditeur de l'accordéoniste virtuose, s'est dit certain qu'elle va désormais "faire valser les anges au grand bal dans les nuages".



Premier prix de piano à l'âge de onze ans, première femme championne du monde d'accordéon en 1948, Yvette Horner a donné quelque 2.200 concerts jusqu'en 2011 et vendu plus de 30 millions de disques. Mascotte du Tour de France pendant onze ans, dont elle accompagnait les étapes en jouant ses succès juchée sur le toit d'une traction, elle était devenue à la fin des années 1980 la plus branchée des accordéonistes.