Yves Coppens dans A La Bonne Heure

Yves Coppens est le découvreur mondialement connu de nombreux fossiles humains célèbres, dont Lucy. A 83 ans, le paléontologue publie Origines de l'Homme, origines d'un homme aux éditions Odile Jacob. Au travers de ses mémoires, et à la lumière des découvertes les plus fondamentales qui ont rythmé sa vie, il restitue en quelque sorte, les Mémoires de l’humanité.

"Origines des Hommes, origines d'un homme" d'Yves Coppens (Odile Jacob)

"Quatre-vingts ans de souvenirs, de rencontres, de voyages, d’initiatives, de résultats, de succès, de joies, de plein de petits plaisirs et de tout petits malheurs, de grands éblouissements.

La paléoanthropologie et l’archéologie ont le devoir scientifique et philosophique de reconstituer l’histoire de l’homme ; elles ont démontré que nos racines étaient animales, prouvé notre cousinage avec les grands singes, déclaré notre origine unique, tropicale et africaine, montré la logique de notre déploiement progressif à travers le monde, et expliqué comment conscience et connaissance ont peu à peu donné à ce drôle de petit mammifère que nous sommes des traits comportementaux que l’on n’avait pas encore vus poindre le long des 4 milliards d’années d’histoire de la vie et qui sont le libre arbitre et la liberté, la responsabilité et la dignité." - Yves Coppens

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

