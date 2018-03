Youri Gagarine et apnée dans La Curiosité

publié le 02/03/2018 à 13:00

Première partie : Portrait de Youri Gagarine

Cinquante ans après sa disparition, à 34 ans, le premier homme envoyé dans l’espace reste une icône planétaire.

Derrière son éternel sourire, Youri Gagarine souffrait de cette célébrité qui le clouait au sol. Portrait d’un pionnier aux ailes brisées par la journaliste au magazine Notre Temps, Florence Monteil.



Deuxième partie : Tout sur l'apnée

Notre invité Arthur Guérin-Boëri est champion d'apnée dynamique. Dans cette discipline, l’apnéiste doit parcourir la plus grande distance possible en immersion. Depuis 2010 il a décroché 3 records du monde et 5 titres mondiaux. Pour cet athlète, l’apnée est plus qu’un sport, c’est une véritable exploration intérieure et une philosophie de vie.

Arthur Guérin-Boëri nous fait vivre sa passion : l'apnée.

