Yéti et camembert dans La Curiosité

publié le 02/01/2018 à 13:00

Première partie : Sur la piste du yéti

Qui est l'Almasty, plus connu sous le nom de yéti , à qui ressemble-t-il ? où vit-il ? est-il seul ? et si le yéti était le chaînon manquant dans l'histoire de l'humanité...

Les réponses avec l'aventurier Jean-Louis Maurette, chercheur de yéti.



le site de Jean-Louis Maurette : expédition almasty



emprunte de l'almasty

Deuxième partie : L'histoire du camembert

Le camembert...une histoire qui fleure bon notre terroir et dans laquelle on croise un prêtre réfractaire, une fermière et même un poilu ! le tout nous est raconté par Pierre-Brice Lebrun.

recette du camembert rôti à la poire, aux noix et aux raisins

ingrédients :

un camembert

une petite poire

quelques raisins secs

quatre cerneaux de noix

quelques baies roses

poivre, thym (en option)



faites tremper quelques heures les raisins secs dans de l'eau chaude (ou du rhum)

retirer la croûte supérieure du camembert, le remettre dans sa boîte (sans le papier), réserver le chapeau

découper la poire pelée en petits cubes, concasser finement les noix et égoutter les raisins

disposer les cubes de poire, les raisins sur le fromage, parsemer de noix.Ajouter (selon votre goût) de quelques baies roses écrasées, saupoudrer de thym (en option), poivrer

refermer (ou non) avec le chapeau

enfourner 10mn dans un four à 180°C (th6)

dégustez !



recette du velouté de camembert et andouille de Vire

un camembert bien fait

500g de crème liquide

sel, poivre, ail (selon goût)

100g d'andouille de Vire



découper le camembert en quatre, le faire fondre doucement dans une casserole, ajouter immédiatement la crème et un peu d'ail épluché, ciselé.

saler, poivrer, mélanger de temps en temps avec une cuillère en bois : attention ! le fromage ne doit pas accrocher au fond et le mélange ne doit pas être porté à ébullition !

éplucher l'andouille de Vire cuite, la tailler en brunoise, diviser en quatre, verser au fond de 4 verrines

mixer le mélange chaud, rectifier l'assaisonnement, verser le mélange sur l'andouille.

servir avec du pain grillé frotté d'ail ou une salade verte...et du cidre !



à lire : Petit traité du camembert paru aux éditions Le Sureau

Petit traité du camembert