Yaguel Didier dans A La Bonne Heure

publié le 05/12/2017 à 12:30

Avec l'aide de Pierre Lunel, Yaguel Didier se raconte pour la première fois dans Le futur existe déjà chez First, un portrait intime d'une des plus célèbre médiums de France.

"Le futur existe déjà" de Yaguel Didier avec Pierre Lunel

Yaguel Didier est une médium réputée, qui compte parmi ses fidèles des célébrités : acteurs, chanteurs, grands patrons et bien sûr politiques de tous bords, nombreux sont ceux qui ont eu recours à son don.

Aujourd'hui, elle ouvre pour la première fois les portes de son cabinet pour se confier. Dans ce livre d'une vie, elle ose fouiller au plus profond de nos âmes, trouver des solutions à des mystères historiques parmi les plus obscurs et éclairer avec notre avenir, les défis qui pèsent sur notre époques troublée.



Yaguel Didier raconte aussi comment son don lui a été révélé, comment elle appris à le maitriser et à s'en servir, et chemin faisant, comment elle s'est battue pour que sa profession soit reconnue, qu'elle se dote d'un code de déontologie afin de la moraliser.



Les témoins de ses visions sont innombrables. Les plus dubitatifs d'entre eux, célèbres ou non, ont accepté de témoigner et balisent le chemin de vie d'une médium pas comme les autres !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande