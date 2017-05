William Leymergie reste sur "Télématin"

publié le 19/05/2017 à 12:10

Il a bien failli mettre un terme à une relation de plus de trente ans. Finalement, William Leymergie a choisi de rester avec France 2, malgré les avances insistantes de C8. Pourtant, la rupture était proche. Jeudi 18 mai, la rumeur enflait : l'animateur de Télématin était en négociation avancée avec C8, son déménagement pour la chaîne de la TNT du groupe Canal + de Vincent Bolloré n'était plus qu'une question de jours. À France 2, c'est le choc. La chaîne publique vient déjà de se séparer de David Pujadas, figure historique des journaux télévisés. Selon les informations du Point, la directrice de la chaîne Caroline Got a alors décidé de proposer un entretien à "Monsieur Télématin". Cette dernière a apparemment su trouver les bons mots pour faire rester William Leymergie. Jeudi soir, il a finalement décidé de rester avec "son bébé" Télématin sur France 2.

1 million de téléspectateur par jour

À 70 ans, William Leymergie rassemble 1 million de téléspectateurs chaque jour, soit 25% du public, contre une moyenne de 12,7% pour la chaîne publique en avril. Depuis plus de 20 ans, il règne en maître dans l'audimat sur sa tranche. Pourtant, l'émission est sérieusement concurrencée par BFMTV et la matinale est parfois passée sous la barre symbolique des 1 million de téléspectateurs. La recette de l'émission de la matinale fonctionne pourtant suffisamment bien pour que France 2 se batte pour garder un de ses animateurs phares.