WC et sardines dans La Curiosité

publié le 10/08/2017 à 12:00

Première partie : L'Histoire des toilettes

Notre curiosité n’a pas de limite, on vous raconte l’histoire des toilettes, des petits coins, des cabinets !

Parce que quand même, nous nous y rendons en moyenne 2500 fois dans l'année et nous y passons 3 ans de notre vie…

Vous allez découvrir à quoi ressemblaient les premiers toilettes dans l’Antiquité, ce que veut vraiment dire la question « ça va », et pourquoi au 17ème siècle les femmes se baladaient avec un pot sous la robe...

L'historienne et numismate Sabine Bourgey va nous raconter l’histoire de ce lieu d'aisance.



Sabine Bourgey est l'auteure du livre Le grand livre du Petit Coin publié aux éditions Horay



Deuxième partie : Les sardines

On les aime grillées au barbecue… A l'huile tout juste sortie de leur boite en fer blanc… Les sardines font partie de notre patrimoine ! On va se passionner pour notre petite sardine, ce poisson aux incroyables vertus nutritives que l’on pêche depuis l’antiquité en France ! 38 kilos de sardines sont pêchés chaque minute en France, comment attrape-ton et conserve-t-on ce poisson délicat ?

Philippe Anginot, journaliste, écrivain… et ethno-sardinologue nous dit tout !

Philippe Anginot est le créateur du Musée imaginaire de la sardine et l'auteur du livre La sardine paru chez Neva Editions



