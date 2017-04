Voyages et aigles dans La Curiosité

publié le 29/04/2017 à 12:00

Les voyages insolites

Enfilez vos baskets et suivez-nous pour un tour du monde insolite : découvrez des lieux secrets, surprenants et émouvants : un palais maudit à Venise, les trottoirs musicaux de Rio de Janeiro ou encore une traversée du Tibet sous haute tension.

On part pour un tour du monde à la découverte des lieux insolites avec l’éditeur et grand voyageur Thomas Jonglez.

Thomas Jonglez est auteur de nombreux guides dont Venise insolite et secrète, paru aux éditions Jonglez

Venise insolite et secrète

Les aigles

Surtout ne faites pas de bruit, camouflez-vous et observez... On entre sur le territoire des aigles...

Pourquoi semblent-ils voler sans effort ? De quoi se nourrissent-ils ? Comment se reproduisent-ils ? Où naissent les aiglons ? Jean-Michel Bertrand nous emmène pour un voyage exceptionnel à la découverte des secrets de l’aigle !

Jean-Michel Bertrand est le réalisateur du film Vertige d’une rencontre, disponible en DVD et en beau livre aux éditions Pages du Monde



Vertige d'une rencontre

> vertige d'une rencontre - trailer

Le jeu du week-end

Vous avez bien écouté la question ? cette semaine, tentez de remporter le livre Paris Prévert ...



Paris-Prévert

et le coffret de 3CD Ces chansons qui nous ressemblent édité aux Productions Jacques Canetti



Ces chansons qui nous ressemblent

