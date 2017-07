Votre été 2017 sur RTL

publié le 13/07/2017 à 18:54

C'est enfin l'été ! RTL vous propose de retrouver vos émissions d'information et de divertissement aux couleurs estivales. Semaine ou weekend, ne manquez rien de vos programmes favoris et les nouvelles chroniques de l'été

La Semaine

La semaine, on se réveille de bonne humeur avec Miguel Derennes dans Les Petits Matins de 5h à 6h, un programme alternant information et musique, ponctué chaque demi-heure par les journaux de la rédaction.



Destination Terminus (nouveauté) à 6h08, présenté par Eric Vagnier, vous racontera les petites histoires liées aux gares de France abritant des trésors architecturaux et des secrets.



6h30 - 9h15/ L'actualité dans RTL Matin avec Jérôme Chapuis et Jérôme Florin.



Les Trésors de la République (nouveauté) présenté par Sophie Aurenche à 6h47, vous ouvre les portes des lieux emblématiques de notre République. Une plongée dans les coulisses du pouvoir ou vous visiterez le Palais de l'Elysée, le Palais Bourbon ou encore la Loge du Grand Orient de France.



Dans Ma France à Moi (nouveauté) à 7h12, Emilie Baujard est allée à la rencontre des Français dans leur quotidien pour dresser des portraits de personnalités anonymes ou publiques qui s'investissent tous les jours pour faire bouger le pays.

Le Grand Quiz de l'été avec Caroline Diament et Bruno Guillon

9h15 - 11h/ Le Grand Quiz de L'été avec Bruno Guillon et Caroline Diament.



RTL Vous Régale (nouveauté) de 11h à 12h30, vous dit tout sur nos aliments. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Nathalie Helal vous racontent l'histoire des meilleurs produits, en révélant leurs bienfaits et comment les déguster.



12h30 - 14h/ Les dernières informations dans RTL Midi avec Christelle Rebière, Vincent Parizot, Sophie Aurenche et Philippe Corbé.

14h - 15h/ Les Aventuriers de L'inconnu avec Jacques Pradel et Henri Gougaud.

15h - 16h/ La Curiosité Est Un Vilain Défaut avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues

16h - 18h/ Le best-of Des Grosses Têtes présenté par Laurent Ruquier

18h - 20/ RTL Soir de L'été avec Florence Cohen.

18h30 - 19h/ Le Club Jalabert avec Christophe Pacaud et Laurent Jalabert.

19h15 - 20h/ On Refait Le Monde avec Florence Cohen.

20h - 22h/ Quel est votre Signe ? avec Christine Haas, Laetitia Nallet et Peggy Broche.

22h - 22h30/ RTL Grand Soir D'été avec Emilie Baujard et Anthony Martin.

22h30 - 23h/ Quel est votre Signe ? avec Christine Haas, Laetitia Nallet et Peggy Broche.

23h - Minuit/ Les Aventuriers de L'inconnu avec Jacques Pradel et Henri Gougaud.

Minuit - 1h/ La 1ère Heure avec Eric Jean Jean.

Le week-end

Le week-end, c'est Magued qui nous réveille avec de l'info, des jeux et de la musique dans Le 5 à 7.

7h - 9h30/ RTL Matin avec Philippe Robuchon, Anne Le Hénaff et Philippe Corbé.



Le Son de l'image le dimanche à 7h23, présenté par Simon Buisson, revient sur les sept photos qui ont marquées l'année. Les clichés de Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale, l'investiture de Donald Trump ou encore la photo officielle d'Emmanuel Macron seront accompagnées d'anecdotes et de leurs conditions de réalisation.



L'été en pleine forme présenté par Dr Frédéric Saldmann à 7h52, vous donne les bons conseils pour transformer votre stress en énergie positive et vivre un été parfait.



Un bonbon sur la langue (nouveauté) à 8h12 présenté par Muriel Gilbert qui décortique les expressions françaises et nous explique leurs significations, leurs origines et leur bons usages.



9h30 - 11h30/ Stop ou Encore avec Eric Jean Jean (et jusqu'à 12h30 le dimanche)

Carole Gaessler

Retrouvez Né Quelque Part (nouveauté) avec Carole Gaessler entre 11h30 et 12h30 le samedi pour faire le récit de l'enfance de l'invité du jour.



12h30 - 13h/ RTL Midi

Samedi 13h - 14h/ Élément Terre Louis Bodin.

Dimanche 13h - 14h/ Les Essentiels Ciné avec Stéphane Boudsocq.



Nos Plus Belles Histoires D'amour (nouveauté) de 14h à 15h le samedi, présenté par Jean-Alphonse Richard qui vous raconte les plus grandes et passionnantes histoires d'amour françaises.



Dimanche 14h - 15h/ Les Aventuriers de L'inconnu avec Jacques Pradel et Henri Gougaud.

15h - 16h/ 100% Live dans le Grand Studio avec Eric Jean jean.

16h - 18h/ Le meilleur Des Grosses Têtes présenté par Laurent Ruquier.

18h - 18h30/ RTL Soir Week-End

Samedi 19h - 20h/ Les Essentiels Ciné avec Stéphane Boudsocq.

Dimanche 19h - 20h/ RTL en direct de L'équipe avec Sylvain Charley.