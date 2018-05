Voitures autonomes

publié le 03/05/2018 à 13:05

Une voiture autonome expérimentale de Uber a causé la mort d’une piétonne à Tempe en Arizona. Ce drame rappelle que les technologies de véhicules sans chauffeur sont encore loin d’être opérationnelles. Comment l’Intelligence Artificielle arrivera à simuler le comportement d’un automobiliste avec la nombre de données, de variables que cela implique, et le nombre infini de situation sur une route ?

à lire : l'article Les failles de la voiture autonome dans le magazine Sciences et Avenir du mois de mai, en partenariat avec RTL.



Sciences et Avenir mai 2018