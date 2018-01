Virginie Hocq et Zinedine Soualem dans A La Bonne Heure

publié le 25/01/2018 à 12:30

Dans C'était quand la dernière fois ?, la nouvelle pièce d'Emmanuel Robert-Espalieu, Virginie Hocq et Zinedine Soualem forment un couple diaboliquement drôle. Toute leur folie, leur inventivité, leur virtuosité d’acteur est mise au service de la comédie. Ainsi, ils donnent vie à deux personnages qui brillent par leurs failles, leurs fragilités, leurs maladresses, à la fois drôles et attachants. La pièce se joue actuellement au Théâtre Tristan-Bernard à Paris.

"C'était quand la dernière fois ?" d'Emmanuel Robert-Espalieu, avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem

L'histoire : La dernière fois qu’ils se sont aimés, ils étaient encore vivants… Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser de manière définitive ? Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une femme va commettre le pire : l’indicible et inavouable acte d’empoisonner son mari.



Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Virginie Hocq est l'invitée de Stéphane Bern