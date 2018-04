Vincent Dedienne fait ses débuts aux Grosses Têtes

publié le 03/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui est à l’humour ce que Marie Curie est à la science : une référence.

… Muriel Robin



Une Grosse Tête qui grâce à Netflix, compte Gwyneth Paltrow parmi ses fans.

… Gad Elmaleh



Une Grosse Tête exceptionnelle, Molière 2017 du meilleur spectacle d’humour, qui fait aujourd’hui ses débuts à la radio sur RTL.

… Vincent Dedienne



Une Grosse Tête petit par la taille mais grand par la culture.

… Jean Benguigui



Une Grosse Tête capable de justifier un retard en prétextant une grève de son scooter.

… Christophe Dechavanne

Une Grosse Tête qui, quand il ne se lève pas du pied gauche, préfère se recoucher.

… Pierre Bénichou

Vincent Dedienne Crédit : AFP / CONSTANT FORMÉ-BÈCHERAT / HANS LUCAS

