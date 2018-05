Vincent Dedienne et Clotilde Courau dans A La Bonne Heure

publié le 16/05/2018 à 12:30

Après Le ciel attendra sur la radicalisation des jeunes filles par l’Etat islamique, Marie-Castille Mention-Schaar revient derrière la caméra avec une oeuvre au sujet plus léger, intitulé La Fête des mères. Ce film choral met les femmes à l'honneur. A cette occasion, la réalisatrice a fait appel à casting de rêve : Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte, Pascale Arbillot, Jeanne Rosa, Carmen Maura, Nicole Garcia, Vincent Dedienne, Marie-Christine Barrault, Gustave Kervern, Pascal Demolon et Noémie Merlant. Sortie en salles prévue le 23 mai prochain.

"La fête des mères" de Marie-Castille Mention-Schaar, en salles le 23 mai 2018

L'histoire : Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

> "La fête des mères" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.