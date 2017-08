Vikings et sex-shops dans la Curiosité

publié le 16/08/2017 à 12:00

Première partie : L'histoire des Vikings

C'est un peuple venu du Nord, pour qui le mot « conquête » avait vraiment du sens : Angleterre, Normandie, Russie, Islande, Amérique…rien ne résistait aux Vikings !



On les imagine en train de découper un adversaire d'un coup de hache et de boire son sang dans une corne, mais cette image des vikings ne serait-elle pas un peu caricaturale?

on enfile un casque à cornes, on monte à bord d’un drakkar, et avec Pierre Baron, notre consultant en histoire, , on part à la rencontre des Vikings.





Des Écossais célèbrent les Vikings lors d'un festival le 28 janvier 2014 Crédit : Andy Buchanan / AFP

2ème partie : Travailler dans un sex-shops

Ce soir on pousse la porte d’un sex-shop !

Ressemblent-ils toujours à ces boutiques sombres et miteuses ? Quels sont les objets les plus achetés ? A quoi servent-ils ? Quel est le profil des clients ? Quelles questions zinzins posent-ils ? Et quelles sont leur mésaventures ?

Marie Dampoigne a passé 1 an dans un sex-shop parisien, elle n’a aucun tabou et vous raconte tout !



Marie Dampoigne est l'auteur du livre Et ça se met où ? Mémoires d’une vendeuse sex-shop publié aux éditions de l’Opportun.

