publié le 09/02/2018 à 09:01

Le style est reconnaissable entre tous. Strip-tease, l'émission de documentaires franco-belge, née en 1985 sur la chaîne RTBF1 et diffusée jusqu'en 2012 sur France 3, était un véritable ovni télévisuel. À une époque où les réalisateurs et les journalistes ne pouvaient souvent s'empêcher de parler longuement en voix off avec un montage vif, Strip-tease faisait le pari du lent et du sans commentaire.



La caméra suivait à chaque film, un ou plusieurs personnages souvent fantasques dans leur quotidien. En février 2018, un film Ni juge, ni soumise a repris la formule pour porter au cinéma le portrait incroyable de la juge belge Anne Gruwez.

Œuvres sociologiques, voire ethnologiques, ces films présentaient des pans oubliés ou méconnus de notre société avec différents niveaux de lecture. Certains y voyaient des documentaires comiques avec des sujets farfelus dont il est facile de se moquer. D'autres percevaient souvent la tendresse et l'émotion que dégageaient ces films. La Soucoupe et le perroquet, film qui suit la vie de Jean-Claude, un agriculteur qui vit avec sa mère et fabrique un vaisseau spatial dans son jardin, est probablement l'épisode le plus connu de Strip-tease.

Le dernier film, Recherche bergère désespérément, diffusé en 2012 a fait l'objet d'une vive polémique. De la "trash TV pour bourgeoisie en mal de domination sociale", tranchera l'Obs à l'unisson avec beaucoup d'internautes. Dure réalité, portée politique et artistique, voyeurisme amoral... Une chose est certaine, Strip-tease ne laissait (et ne laisse toujours) personne indifférent.