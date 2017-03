publié le 26/03/2017 à 12:35

RTL est sa maison. Philippe Bouvard fête ses 50 ans d'antenne samedi 25 et dimanche 26 mars dans une émission spéciale animée par Vincent Perrot. De ses débuts comme rédacteur en chef du journal de 13 heures, à la présentation de RTL Non-Stop, en passant par les incontournables Grosses Têtes ou encore l'émission Allô Bouvard, le célèbre animateur revient sur les meilleurs moments de sa carrière à l'antenne.



"Je me dis que je suis arrivé pour un remplacement de deux minutes et demie par jour et qu'au bout d'un demi-siècle, je suis toujours là. On pourrait dire de moi que 'Je m'incruste'", plaisantait Philippe Bouvard dans Laissez-vous Tenter jeudi 23 mars. Avec ses 19.000 heures d'antenne cumulées, Philippe Bouvard est une figure de la radio mais aussi un pionnier du petit écran.

De nombreux invités prestigieux tels que Jean d'Ormesson, Jacques Mailhot, Mireille Dumas ou encore Laurent Gerra ont raconté leurs plus beaux souvenirs radio avec ce monument du paysage radiophonique français.