publié le 06/12/2017 à 16:02

Âgée de 19 ans, la jeune Compiégnoise Paoulina Prylutska a été couronnée Miss Picardie 2017. Et à l’instar de beaucoup de ses rivales, devenir Miss France est un rêve qu’elle caresse depuis qu’elle est enfant. "Petite, je regardais l’élection de Miss France à la télévision avec ma maman. À chaque fois elle me disait 'avoue que tu aimerais bien être à leur place…' Aujourd’hui j’y suis !" confie-t-elle, nostalgique, au Courrier Picard.



Comme le permet de deviner son petit accent ainsi que son nom, la jeune femme a des origines ukrainiennes. "Mais j’ai grandi en France, à Compiègne où vit ma famille, et aujourd’hui je suis Française et Picarde, précise-t-elle au quotidien. Et rien ne me fera plus plaisir que de défendre notre belle région."

Etudiante en première année de DUT de technique de commercialisation à l’IUT de Roubaix, on suppose que la potentielle Miss France 2018 a fait une pause dans ses études. Une décision payante ? Réponse lors de la grande cérémonie le 16 décembre prochain.