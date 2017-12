publié le 07/12/2017 à 17:03

Ophélie Forgit, 19 ans, est la Miss Poitou-Charentes 2017. Elle aura ainsi l’honneur de défendre sa région lors du concours Miss France 2018 le 16 décembre prochain. Contrairement à nombre de ses rivales, la jeune candidate est déjà dans la vie active : elle vient tout juste d’achever un BTS management des unités commerciales. Et s’épanouie désormais en tant que coach nutrition-bien-être. Son rêve ? Ouvrir sa propre boutique de produits cosmétiques.



Parmi ses loisirs et marottes, le maquillage artistique, le sport (plus précisément la musculation), la fitness et la danse. "Enfant, j’étais assez ronde et j’ai subi beaucoup de moqueries, confie-t-elle, non sans émotion, à L’hebdo17. C’est une belle revanche, un beau cadeau que m’offre la vie parce que je me suis battue pour en arriver là. "

Et si elle obtient la si convoitée couronne de Miss France 2018, Ophélie Forgit marquera l’histoire du concours : jusqu’à présent, jamais une représentante de la région Poitou-Charentes n’a remporté l’élection.