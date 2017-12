publié le 11/12/2017 à 17:01

Elle est la représentante d'un territoire lointain, plus près de Montréal et Halifax que de Paris ou Châteauroux, où se déroulera l'élection de Miss France 2018le 16 décembre prochain, mais il faudra compter sur Héloïse Urtizbéréa pour porter haut les couleurs de Saint-Pierre et Miquelon. Et c'est Alicia Aylies, la tenante du titre, qui a remis la couronne à la jeune demoiselle au mois de juillet dernier.



À 18 ans, Héloïse Urtizbéréa arrive avec beaucoup de fraîcheur à la grande élection, et avec l'insouciance de cette lauréate d'un baccalauréat scientifique il y a peine 6 mois, tout est possible. "Je ne réalise pas du tout ce qu’il vient de se passer. J’étais vraiment partie dans le but de m’éclater, vaincre ma timidité. C’est incroyable", a-t-elle confié lors de son sacre au micro d’Outre-mer 1ère.

Si elle souhaite entamer des études de médecine, il se pourrait que le calendrier de l'élection retarde un peu ses projets, au moins de quelques mois, peut-être d'un an.