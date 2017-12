VIDÉO - Miss France 2018 : Chloé Guémard, combative Miss Pays de la Loire

publié le 05/12/2017 à 16:20

Chloé Guémard, vingt années au compteur, a été intronisée miss Pays de la Loire 2017. Soucieuse de son environnement, la jeune femme est étudiante en première année de BTS gestion et protection de la nature.



Mais c’est également une grande amatrice de sports. Elle pratique le krav maga, un sport de combat qui est aussi une méthode d’auto-défense israélienne. Au micro de France Bleu, elle va jusqu'à se décrire comme un "garçon manqué".

Même si elle apprécie particulièrement la chaleur des podiums et des défilés. C’est pourquoi, elle a troqué sans hésitation "son jean et ses Vans" contre des tenues de cérémonie, comme elle l’a confié à nos confrères du quotidien Ouest France.



Du haut de son mètre 76, saura-t-elle faire la différence et devenir Miss France 2018 ? Réponse le 16 décembre à Châteauroux.