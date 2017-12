publié le 01/12/2017 à 16:30

Âgées de seulement 18 ans, Anaïs Dufillo a été couronnée Miss Midi-Pyrénées. Et compte bien remporter le diadème de Miss France 2018.



La jeune femme, passionnée, entre autres, de mode, se décrit comme gentille, souriante et avenante. Et se sent parée à enfiler le très convoité costume de Miss France.

Il faut dire que pour elle, l’élection signifie beaucoup : "C’est complètement un rêve de petite fille. Chez nous, on a toujours regardé Miss France à la télé, on faisait des pronostics, on était admiratif. Jamais je n’aurai pensé un jour y aller. C’est vraiment incroyable !" confiait-elle le soir de son sacre régional à nos confrères de La Dépêche du Midi. Même si, avant d’être une intense compétition, l’aventure est pour elle une "expérience humaine".



Succédera-t-elle à Alicia Aylies,, la tenante du titre ? Réponse le 16 décembre prochain.