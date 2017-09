VIDÉO - Le premier rendez-vous des Grosses Têtes à Têtes

publié le 12/09/2017 à 16:47

Vous les connaissez déjà très bien. Ils vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi sur RTL de 16h à 18h. Ils ont pour chef d'orchestre Laurent Ruquier et vous accompagnent dans vos salons, dans vos voitures, sur vos téléphones pour deux heures de rire.





Mais cette fois, nous voulions aller plus loin. Nous avons souhaité leur poser d'autres questions afin de découvrir nos Grosses Têtes sous un autre angle. Seuls face à la caméra, ils se sont prêtés au jeu.

Dans ce premier épisode, Jean-Marie Bigard, Caroline Diament, Florian Gazan, Steevy, Jean-Jacques Peroni et Chantal Ladesou ont répondu avec franchise et beaucoup d'humour aux questions suivantes :

"Quelle Grosse Tête avec toi sur une île déserte ?" et "Avec quelle Grosse Tête tu n'irais surtout pas sur une île déserte ?". On a tous, un jour, posé ces questions à un ami, un collègue ou à un membre de sa famille. Cette fois, nous les avons posé aux Grosses Têtes. Découvrez leurs réponses.

Une vue d'une île dans le Pacifique Crédit : SIPA