publié le 08/04/2017 à 19:27

Norman, Cyprien, EnjoyPhoenix... Grâce à leurs blogs et à leurs vidéos sur internet, ces personnalités inconnues des générations plus âgées sont de véritables stars chez les jeunes. Forts de leur succès 2.0, ces YouTubeurs gèrent leurs carrière comme des chefs d'entreprises. Du haut de ses 27 ans, Cyprien peut se targuer d'avoir réalisé des vidéos dont certaines ont été visionnées plus de 23 millions de fois. Et la chaîne YouTube du Niçois est suivie par près de 10 millions d'abonnés. Rien que ça.



Ces entrepreneurs se sont donné rendez-vous au salon des YouTubeurs qui s'ouvre samedi 8 avril au Video City Paris, jusqu'au dimanche 9 avril. Et lorsque EnjoyPhoenix, jeune femme de 22 ans, fait son entrée dans les travées du salon, elle est accueillie par les cris endiablés d'adolescentes à qui elle apprend à cuisiner, se maquiller ou s'habiller. "C'est une grande YouTubeuse beauté. Elle nous apprend par exemple à faire un maquillage d'été ou du phare à paupière", témoigne une fan.

Comme les stars de cinéma, ces célébrités issues de la toile sont entourées par plusieurs gardes du corps lorsqu'elles déambulent dans le salon et perçoivent des salaires mirobolants. EnjoyPhoenix gagnerait par exemple près de 20.000 euros par mois.