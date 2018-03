Vaux le Vicomte dans La Curiosité

publié le 30/03/2018 à 13:07

En 1641, Nicolas Fouquet, jeune parlementaire de 26 ans, acquiert le fief de Vaux le Vicomte.

Vingt ans plus tard, il en fait un chef-d’œuvre unique : le château et le jardin sont parmi les plus beaux de France.

Pour la première fois dans l’histoire, ce visionnaire réunit sur un même projet l’architecte Louis Le Vau, le peintre décorateur Charles Le Brun et le jardinier André Le Nôtre.

Visite guidée avec l’actuel propriétaire du château, Alexandre de Vogüé





à lire : Un jour à Vaux le Vicomte publié chez Flammarion



Un jour à Vaux le Vicomte