Us et coutumes dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:22

Avoir l’eau courante dans toutes les maisons, fêter l’anniversaire du petit dernier, mettre une plaquette de beurre au frigo, se marier en blanc et accoucher à la maternité, tous ces gestes, tous ces moments de vie vous semblent évidents, familiers...Et pourtant, ils sont apparus progressivement lors d’un XXème siècle qui a changé notre quotidien, c’est ce que l’on découvre avec notre invitée Marie-Odile Mergnac.



Marie-Odile Mergnac est l'auteure du livre De 1900 à nos jours, un siècle de vie quotidienne en France publié aux éditions Archives et Cultures

> Télécharger L'EVOLUTION DES HABITUDES EN 1 SIECLE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 31:25 | Date : 16/01/2017

Pop art, pop musique… qu’est ce que la pop culture, elle est née dans les années 20, et elle s’est infiltrée partout dans la bd, les séries, l’art, la musique, et même le style vestimentaire.

On fait le tour de la pop culture avec le journaliste Hubert Artus, auteur du livre Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 – 2020 publié aux éditions Don Quichotte.

> Télécharger LA POP CULTURE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 24:42 | Date : 18/01/2017