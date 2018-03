Une auditrice remporte une croisière avec les Grosses Têtes

publié le 22/03/2018 à 18:00

Une Grosse Tête dont on se demande s’il n’est pas le mari de Mamie Rock.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête dont on retrouve les vieux caleçons à l’occasion du déménagement de RTL.

…Fabrice

Une Grosse Tête qui arrive à faire autant de canards en parlant qu’en chantant.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui n'a jamais eu de prix de poésie mais peut vous enchainer plusieurs verres.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui tient à rassurer les dames du premier rang, il n’est jamais en grève au niveau des transports amoureux.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui restera la seule femme à imposer le respect à Pierre Bénichou.

…Pierre Bénichou

Laurent Ruquier

