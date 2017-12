Un vent de fraicheur souffle sur les Grosses Têtes

publié le 04/12/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui vient ici récupérer des questions pour coller son mari le soir à table.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui nous relooke à la télé et qui vient se faire habiller pour l’hiver à la radio.

… Cristina Cordula





Une Grosse Tête qui après avoir fait asseoir des passagers dans des avions, les fait s'assoir tous les soirs à l’Alhambra.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête roi de l'immobilier et qui peut nous louer Mireille Matthieu.

…Stéphane Plaza



Une Grosse Tête pour qui la musique en dessous de 100 décibels est une berceuse.

… Philippe Manœuvre



Une Nouvelle Grosse Tête qui peut vous faire l’historique de la rue Bayard du chevalier à nos jours.

… Lorant Deutsch

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

