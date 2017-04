Un Président serait-il mieux à Versailles qu'à l'Elysée ?

publié le 22/04/2017 à 12:23



Michèle interroge Philippe sur le logement du Président de la République : ne serait-il pas mieux à Versailles qu'à l'Elysée ? Georges intervient ensuite pour discuter du sort des vins français face à la concurrence. Enfin Michel, adepte des objets connectés souhaite connaître l'avis de Philippe sur l'utilité de tout ces objets intelligents qui peuplent notre quotidien.

Gerogette Elgey publie "Toutes fenêtres ouvertes"

Philippe Bouvard retrouve une connaissance d'école, Georgette Elgey. Aujourd'hui écrivaine,historienne et journaliste, elle publie "Toutes fenêtres ouvertes".



Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Philippe parlera entre autre du fait qu'aux Pays bas, un jeu TV fait deviner quelle femme est enceinte ou non, de la création d’un pistolet à champagne qui peut remplir une flûte à 5 mètres de distance et de la première course de canard en plastique devant des milliers de spectateurs à Liège.

Parlez-vous l'Esperanto ?

L'inventeur de l'Esperanto est mort il y a 100 ans. Il a crée une langue qui peut s'apprendre en 3 mois par n'importe qui sur la Planète et qui est parlée par des millions de personnes dans le monde. Le Président de l'Association Esperanto France, Aleks Kadar répond aux questions de Philippe sur cet idiome méconnu mais nécessaire.







