Que deviennent les objets utilisés lors des tournages de grandes sagas cinématographiques ? Outre les expositions dans divers musées, à l'instar des chaussures rouges de Dorothy dans Le Magicien d'Oz au Musée national d'histoire américaine de Washington, beaucoup se retrouvent mis en vente. Cela a été le cas pour les divers trésors du plateau de tournage de la série de films Twilight. Les 20 et 21 novembre dernier, la société Prop Shore a organisé une vente aux enchères au sein du célèbre Hollywood Chinese Theatre à Los Angeles, et y a mis en vente, parmi quelque 900 objets et costumes, la bague de fiançailles portée par le personnage de Kristen Stewart, Bella Swan.



Une mise en vente que les fans devaient attendre avec impatience au regard des prix atteints. Ainsi, un anonyme a empoché l'anneau, symbole de l'amour d'Edward pour Bella, pour la somme de 16.800 dollars, soit 15.750 euros. "Nous sommes ravis de l'intérêt et de la participation des fans à cette vente aux enchères", a déclaré le patron de la société en charge d'organiser la vente aux enchères. "Les films sont suivis partout dans le monde, ce qui a été très évident pendant tout le week-end. Les offres d'achat sont venues du monde entier, et pour les dans de Twilight, cette vente offrait une opportunité incroyable de pouvoir acquérir un objet issu de la saga".

Si la bague de fiançailles de Bella/Kristen Stewart était l'un des trésors de cette collection unique, d'autres objets se sont également bien vendus, à l'instar du journal d'Edward Cullen/Robert Pattinson (7.300 euros), un échiquier (12.400 euros) et l'une des tenues portées par l'actrice (7.900 euros).