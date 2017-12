Trésors et Aznavour dans La Curiosité

publié le 11/12/2017 à 13:00

Première partie : Les chasseurs de trésors

C’est un trésor exceptionnel qui a été découvert dans le parc de l'Abbaye de Cluny au nord de Lyon, 2000 pièces d’argent datant du 12ème siècle ! Les trésors nous fascinent mais quelle est leur histoire ? y'en a t-il encore beaucoup à découvrir ? quel lieu dans le monde en recèle le plus ?

On part à la chasse aux trésors avec l’historien et docteur en archéologie Jean-Pierre Moreau.



à écouter : Une histoire des chasseurs de trésors paru aux éditions du Trésor

Une histoire des chasseurs de trésors

Deuxième partie : Portrait de Charles Aznavour

On aime vous raconter les grands destins Français, comme celui de Charles Aznavour,monument de la chanson Française : 93 ans et 84 ans de chansons!!

Ses amis, ses amours, ses emmerdes nous sont racontées par le journaliste Bertrand Dicale.

à lire : Tout Aznavour paru chez First Documents

Tout Aznavour